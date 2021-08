Correa all’Inter, ora è fatta. Sistemati tutti gli ultimi dettagli

Correa all’Inter, ora è veramente fatta. L’argentino raggiunge Simone Inzaghi in nerazzurro, risolti gli ultimi dettagli

Ora non ci sono più dubbi: Joaquin Correa lascia la Lazio per approdare alla corte di Simone Inzaghi all’Inter. La trattativa aveva subito un’accelerata decisiva nella serata di ieri, in mattinata risolti gli ultimi dettagli con il giocatore pronto a partire alla volta di Milano.

Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Lotito ha accettato l’offerta di prestito con obbligo di riscatto, il giocatore potrebbe svolgere le visite già domani.