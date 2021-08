Correa Inter: attese per oggi le firme, ecco i dettagli dell’operazione

Raggiunto l’accordo tra Lazio e Inter per Correa, sono previste per oggi le firme: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Accordo raggiunto. Correa la prossima stagione giocherà con la maglia dell’Inter. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport decisivo è stato il vertice telefonico ad Appiano tra i dirigenti neroazzurri e Alessandro Lucci, agente del giocatore. Si è raggiunto così l’accordo per un ulteriore sconto fino ad arrivare a quota 31 milioni.

La struttura dell’operazione sarà definita nei dettagli oggi, ma dovrebbe prevedere il prestito oneroso a 5 milioni di euro, con riscatto fissato a 23 più 3 di bonus. Per il giocatore invece, contratto quadriennale (fino al 2025) sulla base di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Il Tucu, tempestato dalle telefonate dal compagno di Nazionale, Lautaro Martinez, aspetta solo il via libera per raggiungere la sua nuova destinazione. Potrebbe farlo già oggi per poi mettere la firma sul contratto ed allenarsi con i nuovi compagni in vista della trasferta di Verona