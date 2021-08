Correa Inter, dopo Ferragosto lo sprint decisivo dei nerazzurri

La trattativa tra Correa e l’Inter potrebbe entrare nel vivo dopo Ferragosto: ma qual è la situazione? Le ultime

Il passaggio di Correa all’Inter è senza alcun dubbio una delle trattative più calde degli ultimi giorni. L’argentino continua ad allenarsi regolarmente, ma il suo addio, giorno dopo giorno, appare sempre più probabile.

Come rivelato da Il Messaggero, lo sprint decisivo dei nerazzurri dovrebbe arrivare dopo Ferragosto. A fare la differenza potrebbe essere il pressing di Simone Inzaghi, che vorrebbe riavere con sé l’ex Siviglia. Il vero ostacolo sembrerebbe essere la richiesta di Lotito, per nulla disposto a cedere sotto i 30 milioni più bonus. Ma ecco che, nonostante gli ostacoli, i festeggiamenti per i suoi 27 anni sembrano tanto aver il sapore di una festa d’addio.