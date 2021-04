Correa e Immobile, siparietto social dopo l’allenamento VIDEO

Correa e Immobile sono stati protagonisti di un siparietto su Instagram dopo la seduta di allenamento di questa mattina

Seduta mattutina di allenamento oggi in quel di Formello. Una seduta che si è conclusa con una classica partitella finale. Una partitella che è poi proseguita sui social. A vincere è stato il team di Correa, composto da Escalante, Lazzari, Armini, Strakosha, Radu e Muriqi .

Ed ecco che è scattato lo sfottò su Instagram non può mancare ai danni di Leiva, Immobile e Pereira. Immediata però è stata la replica del numero 17, che in modo ironico ha scritto: «Abbiamo giocato una partita in meno!».