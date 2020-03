Coronavirus, parte la «Quarantena League». Parteciperà anche Immobile

Le Iene hanno creato un nuovo torneo virtuale per intrattenere il pubblico durante la pandemia. Tra i protagonisti c’è Immobile

L’emergenza dovuta dal Coronavirus prosegue e tutta Italia è bloccata dentro casa per cercare di evitare nuovi contagi. Anche molti programmi tv sono impossibilitati e, per ovviare a questo, si stanno riversando sulle piattaforme online e sui social.

Questo è il caso de Le Iene che, per cercare di intrattenere il loro pubblico, hanno dato il via alla Quarantena League: un nuovo torneo calcistico virtuale che andrà in onda giovedì alle 12 sul sito leiene.it ed i canali social del programma. Su FIFA2020, si sfideranno i protagonisti della Serie A costretti a rimanere all’interno delle mura casalinghe. Tra i protagonisti, oltre a Pirlo, Oddo, Tonali, Materazzi, Balotelli e tanti altri, ci sarà anche il bomber biancoceleste Ciro Immobile. Commentatori d’eccezione, come spiega l’ANSA, saranno Pierluigi Pardo e la Gialappa’s Band. Il tutto si concluderà il 23 marzo.