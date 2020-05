Coronavirus, Ozdemir (TFF): «Da luglio forse potremmo rivedere i tifosi»

Il presidente della Federcalcio Turca, Nihat Ozdemir, spiega quali potrebbero essere le novità importanti per l’estate

Ieri è ripartito il calcio in Europa grazie ai primi match della Bundesliga, rigorosamente a porte chiuse.

La Turchia però pare essere pronta per l’apertura degli stadi, la conferma arriva dal presidente della Federcalcio (TFF) Ozdemir. Come riporta Sky, il numero uno del calcio turco ha detto in un’intervista: «Anche se per adesso rimane la decisione di giocare senza spettatori, forse da luglio potremmo rivedere i tifosi negli stadi».