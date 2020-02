Corona Virus, Sarri:«Tutti le partite dovrebbero essere a porte chiuse»

Il tecnico della Juventus, oltre a presentare la gara di Champions, in conferenza stampa ha parlato anche della questione stadi

Questo weekend ci sarà il big match tra Juventus ed Inter ma lo stadio sarà privo di pubblico a causa del virus che sta invadendo l’Italia.

Oggi Sarri ha tenuto la conferenza stampa in vista della partita di Champions contro il Lione ed è tornato a parlare della questione in modo polemico, come riporta il Corriere dello Sport: «Juve-Inter a porte chiuse? Allora anche tutte le altre partite. Questa decisione dovrebbe valere per tutti. Sicuramente i tifosi andranno in trasferta. Il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 2500 prove di tamponi, in Francia ne avete fatti 300 e avete molti positivi in meno. I nostri tifosi hanno tutto il diritto di essere qui».