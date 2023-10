Corona contro Zalewski: «La sua diffida contro di me? Non arriverà mai perchè ho le foto»

Corona, l’ex paparazzo si scaglia contro il giovane giallorosso riguardo lo scandalo scommesse ai microfoni della Rai

Intervistato ai microfoni di Avanti Popolo, Fabrizio Corona rincara la dose contro Zalewski riguardo il caos relativo al calcioscommesse

ZALEWSKI – Questa vicenda è legata ad un’altra. Lui è fidanzato da due anni con una ragazzina, la madre è una delle piu care mie amiche, amica della persona che mi ha fatto un grande male. Non sono loro a dirmelo, Zalewski gioca da anni, la diffida che ha detto di farmi perché dice che non è assolutamente vero, non è vera mai. Scommetto tutto quello che volete, e ho le prove che gioca, fotografato perennemente con questo gruppo di persone.

Lui è il migliore amico di El Shaarawy, amicissimo di Zaniolo, di quel gruppo lì e scommette sempre, sempre, sempre. A un certo punto mi telefona questo tizio, mi dice ‘Ti dico un altro nome, Zalewski’. Appena io ho pubblicato il video su Telegram, bippato, mi ha chiesto di toglierlo. In quella parte lì non ci entro. Ho chiamato tutte le redazioni possibili, ha trovato uno che l’ha intervistato e questo è arrivato e ha negato tutto