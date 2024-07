Cordolcini a Radiosei: «Vi spiego nel DETTAGLIO chi è Fernandez Pardo»

Cordolcini, l’esperto di calciomercato belga ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei soffermandosi sul calciatore del Gent

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Cordolcini esperto di calciomercato belga, ed essendo tale rilascia alcune dichiarazioni su Pardo giocatore che piace molto alla Lazio

PAROLE – A livello di mercato è una bella lotta, c’è concorrenza sia da parte di club italiani, tedeschi e spagnoli.

Tutto questo per due mesi fatti a grandi livelli. Non credo sia totalmente corretto parlare di grande stagione al Gent. E’ stato promosso con continuità in prima squadra, ha fatto abbastanza bene, ma la vera esplosione c’è stata da marzo in poi in cui ha segnato sette gol in dieci partite. C’è stato un cambio di marcia che ha attirato l’interesse di molti club.

Lui gioca come ala sinistra nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3. Ha fatto anche la punta centrale all’occorrenza, ma con caratteristiche di finto nove. Diciamo che non è proprio quello il suo ruolo. La fascia sinistra è la sua zona ideale. Ha bisogno di confermarsi, anche se il suo prezzo è lievitato, ora è arrivato a circa 10-12 milioni di euro. Sarebbe una scommessa interessante proveniente da una buona squadra che però, a differenza del Genk, non ha una grande tradizione a livello di vivaio