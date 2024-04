Coppa Italia, al via le semifinali: il calendario completo. Domani 2 aprile la sfida tra Juve e Lazio all’Allianz

Tutto pronto per le semifinali di Coppa Italia. Lazio– Juventus e Fiorentina- Atalanta. Le quattro squadre si sfideranno nel mese di aprile tra andata e ritorno per guadagnarsi la finale della competizione, in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Il 2 aprile andrà in scena l’andata tra i bianconeri e i biancocelesti, fischio d’inizio fissato alle ore 21 all’Allianz Stadium. Mentre la Viola e la Dea, invece, si affronteranno il 3 aprile, sempre alle ore 21, al Franchi.