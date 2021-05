Coppa Italia, annunciato il nuovo sponsor: è Crypto.com

La Lega Serie A ha annunciato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia

La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021.

«Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT. La collaborazione prenderà il via in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 e ci si aspetta che possa proseguire a lungo anche in futuro. Per celebrare la prima volta che Atalanta e Juventus si incontrano in una finale di Coppa Italia, sarà realizzata una speciale collezione di NFT che includerà il trofeo ufficiale, highlights del match e molto altro.

Con l’app di criptovalute in più rapida crescita e oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, Crypto.com è orgoglioso di essere il primo partner di criptovalute della Lega Serie A. Insieme le due organizzazioni creeranno nuove esperienze per i tifosi di calcio in Italia e nel mondo, a partire da speciali oggetti da collezione NFT disponibili esclusivamente su Crypto.com/NFT. La Lega Serie A diventa la seconda organizzazione sportiva a lanciare NFT con Crypto.com, unendosi all’Aston Martin Cognizant Formula One Team che ha lanciato i suoi primi NFT per commemorare il suo ritorno allo sport dopo più di 60 anni».