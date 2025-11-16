 Coppa Italia Primavera, la Lazio pronta alla sfida contro il Bologna nei sedicesimi di finale. Tutti i dettagli
Coppa Italia Primavera, la Lazio pronta alla sfida contro il Bologna nei sedicesimi di finale. Tutti i dettagli

Coppa Italia Primavera, i biancocelesti cercano il pass per gli ottavi affrontando il Bologna nei sedicesimi. Le ultime

La Lazio Primavera si prepara a riprendere il proprio percorso in Coppa Italia a inizio dicembre, quando sarà protagonista nei sedicesimi di finale. Dopo un avvio complicato in campionato, la formazione guidata da Punzi ha trovato riscatto nella competizione, eliminando il Vicenza grazie alla brillante doppietta di Bordon.

Il prossimo ostacolo per i biancocelesti sarà il Bologna, che ha conquistato il passaggio del turno superando il Como. La Lega ha ufficializzato la data dell’incontro: mercoledì 3 dicembre, al campo Fersini di Formello, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:00.

In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale, dove la vincente della sfida affronterà il Verona. Un appuntamento importante per la Lazio Primavera, che cercherà di confermare i progressi mostrati e di proseguire il proprio cammino nella competizione.

