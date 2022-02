Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan Lazio: tornano Hysaj e Reina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri deve gestire la settimana col doppio impegno: probabili i ritorni di Reina ed Hysaj, oltre a Cataldi, nella formazione titolare

Nemmeno il tempo di godersi il successo del Franchi contro la Fiorentina che per la Lazio è già in arrivo la sfida di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan nella gara valida per i quarti di finale. Come ricorda il Corriere dello Sport, Sarri sarà obbligato ad effettuare dei cambi di formazione visto che la squadra durante tutta la stagione ha dimostrato di patire il doppio impegno settimanale.

Probabile il ritorno tra i pali di Reina, con Hysaj e Marusic sulle corsie e la coppia Patric-Radu al centro della difesa. Improbabile il recupero di Acerbi che dovrebbe rientrare tra Bologna e Porto. A centrocampo confermato Milinkovic, ballottaggio Luis Alberto-Basic col primo ad oggi favorito. In regia Cataldi. Infine, nel tridente d’attacco, ai lati dell’intoccabile Immobile, Sarri deve scegliere fra Pedro, Zaccagni e il redivivo Felipe Anderson visto in Toscana. I dubbi verranno sciolti solo nella rifinitura di domani.