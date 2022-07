Copenaghen, il ds: «Vavro è un top player. Ha dimostrato di valere tanto»

Peter Christiansen, ds del Copenaghen, ha parlato dell’arrivo di Denis Vavro. Le dichiarazioni del giornalista

«È un top player e non capita spesso di riuscire a mettere un giocatore in un top club di Serie A, anche se la sua volontà è chiara. Ci sono volute molte trattative, ma pensiamo che nel complesso abbiamo fatto un buon affare. Tutti conoscono le sue qualità, ed è un difensore con qualità internazionali nel suo gioco di duello, e il suo potere è uno o due gradi sopra la 3F Superliga. Ha anche dimostrato che sia tecnicamente che tatticamente è diventato ancora migliore di quanto non fosse nel suo primo periodo al club»