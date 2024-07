Copa America, ultimo atto per Messi? L’ex Barcellona fa chiarezza: le sue parole

Copa America, il fuoriclasse argentino fa chiarezza riguardo il suo futuro nel torneo e rilascia queste parole

Ai microfoni di Dsports ha parlato Messi, il quale si esprime riguardo il suo futuro e in particolare sulla Nazionale e la Copa America

PAROLE – Giocare un’altra Copa America? No. Al momento non mi piace pensare ad altro, mi diverto e vivo giorno per giorno e vedo cosa mi succede. Quando non abbiamo ottenuto risultati abbiamo avuto difficoltà. Ora, con quello che stiamo passando, mi sto godendo giorno per giorno”. Concludendo: “Sarà così fino a quando sarà necessario, fino a quando sentirò di non poterne più