Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole contro gli Stati Uniti. Ci sono anche cinque calciatrici biancocelesti!

Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole contro gli Stati Uniti: cinque le biancocelesti in lista

L’Italia femminile si prepara a un’importante doppia amichevole contro le USA, il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Le azzurre sfideranno la nazionale più titolata del mondo in un test cruciale per la preparazione alle qualificazioni per i Mondiali 2026. La sfida con gli Stati Uniti, che occupano la seconda posizione nel ranking FIFA, segnerà il ritorno della Nazionale italiana oltreoceano dopo ben quindici anni.

Il Commissario Tecnico Andrea Soncin ha convocato 28 calciatrici, tra cui tre giocatrici della Lazio: Francesca Durante, Federica D’Auria ed Eleonora Goldoni.

Francesca Durante: il portiere biancoceleste tra i pali

Francesca Durante, portiere della Lazio, è stata convocata per l’amichevole contro le USA dopo una serie di ottime prestazioni con la sua squadra. La portiera biancoceleste, pur non partendo come possibile titolare tra i pali azzurri vista la presenza di Giuliani, potrebbe ritagliarsi il suo spazio e far notare le sue qualità.

D’Auria, Oliviero, Goldoni, Piemonte

Non solo tra pali. Le biancocelesti ricoprono anche gli altri reparti della nazionale azzurra. A partire dalla difesa con le convocazioni di D’Auria e Oliviero che tanto bene stanno facendo con il proprio club in questo avvio di stagione.

A centrocampo intoccabile Goldoni, nelle rotazioni di Soncin per il centrocampo dell’Italia, mentre in attacco è immancabile Martina Piemonte, anche non titolarissima, ma sicuaremente fondamentale nella rosa del ct come alternativa alla più esperta Girelli.

Le altre convocate: la lista completa

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).