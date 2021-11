No alla violenza sulle donne, il flash mob in Campidoglio – durante il Consiglio Comunale – della Lazio Women e della A.S. Roma Women

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quest’oggi – presso la Sala Giulio Cesare del Campidoglio – si è tenuto un flash mob a cui ha partecipato una delegazione della Lazio Women ed una della A.S. Roma Women.

🔴 È iniziato il flash mob in Campidoglio con una delegazione biancoceleste che ha interrotto la seduta del Consiglio Comunale per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne! pic.twitter.com/2mUVlglaNk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021

