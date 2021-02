Conte: «Scudetto o fallimento? Vince solo uno» – VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo l’eliminazione in Coppa Italia: le parole in vista della Lazio

«Stagione fallimentare? Ah partiamo proprio così, in questa maniera? Penso che in tutte le competizioni vinca una sola, se tutte le altre dovessero fallire perché non vincono sarebbe un disastro, negli ultimi anni tutte le altre squadre hanno fallito la stagione allora. Penso che l’Inter anche stasera abbia dimostrato di aver accorciato molto le distanze con la Juve sotto tutti i punti di vista. Ci deve dare forza, fede in ciò che facciamo. Le altre considerazione è giusto che le facciate voi».