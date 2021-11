Conte difende Immobile: «Per me resta imprescindibile»

Le dichiarazioni di Antonio Conte, attuale manager del Tottenham per le colonne de La Gazzetta dello Sport

Atonio Conte, adesso sulla panchina del Tottenham, si è concesso per un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato anche i problemi offensivi della Nazionale e difeso Immobile. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico nerazzurro:

MANCA UN GRANDE ATTACCANTE – «Non abbiamo top player come Lukaku o Kane. Però non sviliamo Immobile. Per me resta imprescindibile. Viene sottovalutato il lavoro che fa: ogni partita invece corre più di tutti, attacca la profondità, lotta».