FIGC, indetta la riunione del Consiglio federale per il 20 maggio

La FIGC ha comunicato che il 20 maggio ci sarà il prossimo Consiglio federale. Il nuovo DPCM tra gli argomenti cardine

Da oggi è in vigore il nuovo DPCM in cui vengono consentiti gli allenamenti di squadra, ma essendo il protocollo non ancora approvato, tutto è rimasto fermo nel mondo del calcio italiano.

Per discutere di questo e molto altro, la FIGC ha indetto un nuovo Consiglio federale il 20 maggio. Nel comunicato ufficiale sono elencati gli argomenti all’ordine del giorno: «La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali».