Lazio Marsiglia, Sarri vuole risposte dai suoi dopo la netta vittoria contro l’Inter: i tre punti potrebbero indirizzare la qualificazione dei biancocelesti

La Lazio torna a calcare i palcoscenici europei dopo la roboante vittoria di sabato scorso contro l’Inter che di fatto riagganciato i biancocelesti al gruppetto delle squadre in lotta per la Champions. Sarri si aspetta conferme e vuole i tre punti per avvicinare la qualificazione e sistemare finalmente l’incidente della prima giornata sul campo del Galatasaray.

Una vittoria infatti permetterebbe ad Immobile e compagni di guardare con più serenità alle ultime tre sfide: dal momento che a qualificarsi saranno le prime due del raggruppamento, toccare quota 6 punti metterebbe la Lazio praticamente al riparo da brutte sorprese.