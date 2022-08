Sarri: «Ecco perchè ho scelto Vecino e Basic. Bene la prestazione, no il risultato»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico è intervenuto al termine di Torino Lazio: ecco le sue parole

Al termine di Torino Lazio, le parole di mister Sarri in conferenza stampa:

GARA – «Sono soddisfatto della prestazione, ma non contento del risultato. Tutto è andato come avevamo stabilito, le situazioni le abbiamo create, purtroppo non le abbiamo concretizzate, però abbiamo la consapevolezza di aver giocato in uno stadio difficile, contro una squadra che mi sembra più forte dello scorso anno».

SCELTE TATTICHE – «Abbiamo cercato subito la profondità e venivano fuori palloni sporchi che presupponeva i duelli fisici. Loro a livello fisico sono stati più forti nei tre duelli. Poco lavoro degli esterni? Hanno fatto una grande partita difensiva, a livello offensivo dovevano tagliare più alle spalle di Ciro. Perchè non subito Marcos Antonio o Luis Alberto? Perchè mi aspettavo questa partita, nel primo tempo serviva più fisicità, quando sarebbero calati avrei inserito qualità: questo ho fatto. Dai numeri meritavamo di vincere, ma vedendo la partita dico che anche il Torino ha fatto la partita».