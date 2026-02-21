Conferenza stampa Sarri post Cagliari Lazio: «Sto giocando un calcio diverso da quello che vorrei. Belahayane ha fatto meglio di altri in allenamento. Assenza pesante dei tifosi»

Conferenza stampa Sarri! Queste le parole dell’allenatore biancoceleste al termine del match andato in scena in casa dei sardi

Nel post partita di Cagliari-Lazio, match terminato sul risultato di 0-0, mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa.

LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI

Queste le parole del tecnico biancoceleste:

RATKOV E IL MODO DI GIOCARE – «Arriva da un altro paese e un altro calcio, la Serie A è sempre un campionato tatticamente difficile. Platini ha fatto fatica i primi tre mesi, figuriamoci Ratkov. Ora sto giocando un calcio diverso da quello che mi piacerebbe fare, ma la rosa è questa. Stasera dovevamo giocare in velocità, invece abbiamo portato tanto palla e non siamo stati produttivi».

ASSENZA DEI TIFOSI – «Io accetto le decisioni della gente e non faccio il promotore di nessuno. Per noi l’assenza dei tifosi è pesante anche in trasferta e anti costituzionale. Per 30-40 tafferugli impediscono a chi non ha fatto niente di venire allo stadio. Una follia».

BELAHYANE – «In allenamento ha fatto meglio degli altri, per questo l’ho messo».

LE CONDIZIONI – «Behlayane non può fare il vertice basso, l’ha fatto per qualche partita Basic e speriamo di recuperarlo velocemente. Oggi avevamo 6-7 infortunati, abbiamo portato giocatori al limite, Zaccagni ha giocato con soli due allenamenti. Siamo tutto l’anno in emergenza. Siamo abituati e pronti a lottare fino alla fine. Dopo l’ultima partita ci avete detto che non avevamo più motivazioni, mentre oggi c’eravamo a livello mentale».

