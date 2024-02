Conferenza stampa Sarri: «Eravamo pesanti di testa, serviva leggerezza. I giocatori sono dalla mia parte»

Conferenza stampa Sarri, l’allenatore della Lazio interviene così nel post partita del match giocato contro il Cagliari

(inviato in sala stampa all’Unipol Domus) – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita contro il Cagliari.

LAZIO – «Abbiamo parlato, avevamo la testa troppo pesante e andava alleggerita. Dovevamo andare in campo con la testa libera. Tralasciando la parte tattica in allenamento, sarebbe stato come ripassare il giorno prima dell’esame. I ragazzi avevano pesantezza di testa».

GARA E SINGOLI – «Giocare contro una squadra che lotta per la salvezza non è facile, il Cagliari su 18 ha fatto 15 punti in casa, sono una squadra difficile soprattutto nel finale delle gare. Siamo stati coglioni a prendere il 2-1, ho visto la squadra messa male, si è aperto lo spazio e per sfortuna è capitato il pallone su un giocatore dai piedi nobili (Gaetano, ndr). Bravi a sfruttare gli spazi, chiudere i loro assalti. Nelle ultime 7 abbiamo fatto 16 punti con una media di 2.15 punti a gara. Ci mancano 4/5 punti rispetto all’anno scorso ma quest’anno siamo dentro alla Champions e in semifinale di Coppa Italia, fare la Champions e non l’Europa League qualcosa ti toglie. Buona gara di Hisaj, Kamada bene quando è entrato, avevo tolto Luis Alberto per dare fisicità e mi aspettavo un assalto, Kamada ci ha rimesso bene sul palleggio».

SOCIETA’ E IMMOBILE – «Sono contento ma quello che conta sono gli atteggiamenti. In tutti gli spogliatoi ci sono malumori se si parla con chi non ha giocato. I giocatori sono con me, sono convinto della loro buona fede. La società è intervenuta con il Direttore in maniera molto soft, abbiamo chiarito tutto qualche mese fa».

