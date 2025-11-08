 Lazio, Sarri parla in conferenza di Noslin e Dia: ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste sui due calciatori
Connect with us

News

Lazio, Sarri parla in conferenza di Noslin e Dia: ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste sui due calciatori

News Settore giovanile

Sassuolo Lazio Primavera, cadono i biancocelesti 2-1: il racconto della sfida e il tabellino della gara

Lazio Women News

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News

Romagnoli Lazio, Sarri in conferenza fa chiarezza sul difensore biancoceleste: ci sarà nella sfida contro l'Inter?

News

Gran Galà del Calcio, la Lazio Women tra le protagoniste dell'evento. Una giocatrice sarà premiata nella XIV edizione!

News

Lazio, Sarri parla in conferenza di Noslin e Dia: ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste sui due calciatori

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Noslin
Noslin

Noslin e Dia al centro delle parole di Sarri: ecco cosa ha detto l’allenatore della Lazio in conferenza stampa

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la sfida di domani contro l’Inter, sottolineando sia le insidie sia le opportunità che attendono la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha definito l’impegno contro la capolista “difficilissimo”, ma al tempo stesso lo considera una chance preziosa per misurare la crescita e la forza della squadra. Le parole su Noslin e Dia:

NOSLIN E DIA – «Dia ho visto che è molto criticato, non posso saltare addosso criticando un giocatore che mi fa due partite senza far mancare nulla alla squadra. Questo è un pregio, poi è chiaro che dal centravanti ci si aspetta 2-3 conclusioni a partita, ma sotto altri punti di vista non ci fa mancare niente. È un qualcosa da apprezzare, poi si spera che cresca perché ha le qualità per fare molto meglio anche in fase offensiva.

Su Noslin vediamo, è un giocatore non strutturato perché è difficile capire quale potrebbe essere per lui la soluzione ideale. Ha tante caratteristiche da esterno, alcune da seconda punta, non è facile da inquadrare, ma se continuano a mancarci 7-8 giocatori a partita arriverà anche il momento di Noslin».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI SARRI QUI

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.