Lazio, Sarri parla in conferenza di Noslin e Dia: ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste sui due calciatori

Noslin e Dia al centro delle parole di Sarri: ecco cosa ha detto l’allenatore della Lazio in conferenza stampa

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la sfida di domani contro l’Inter, sottolineando sia le insidie sia le opportunità che attendono la Lazio. Il tecnico biancoceleste ha definito l’impegno contro la capolista “difficilissimo”, ma al tempo stesso lo considera una chance preziosa per misurare la crescita e la forza della squadra. Le parole su Noslin e Dia:

NOSLIN E DIA – «Dia ho visto che è molto criticato, non posso saltare addosso criticando un giocatore che mi fa due partite senza far mancare nulla alla squadra. Questo è un pregio, poi è chiaro che dal centravanti ci si aspetta 2-3 conclusioni a partita, ma sotto altri punti di vista non ci fa mancare niente. È un qualcosa da apprezzare, poi si spera che cresca perché ha le qualità per fare molto meglio anche in fase offensiva.

Su Noslin vediamo, è un giocatore non strutturato perché è difficile capire quale potrebbe essere per lui la soluzione ideale. Ha tante caratteristiche da esterno, alcune da seconda punta, non è facile da inquadrare, ma se continuano a mancarci 7-8 giocatori a partita arriverà anche il momento di Noslin».

