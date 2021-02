Conferenza stampa Morace: il nuovo coach della Lazio Women parla nel corso della presentazione. Le sue parole LIVE

Il 2 febbraio alle ore 14.00 Carolina Morace sarà presentata alla Lazio. Il nuovo coach delle Women parlerà in conferenza stampa.

«Domani, martedì 2 febbraio, alle ore 14:00 presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico a Roma, il Presidente Claudio Lotito parteciperà alla presentazione della nuova allenatrice della prima squadra della Lazio Women, Carolina Morace. Il Direttore Sportivo del settore femminile, Mauro Bianchessi, ufficializzerà l’incarico per la campionessa, ex giocatrice e coach della Nazionale azzurra con una lunga esperienza di club e internazionale, insieme a quello di allenatrice in seconda per Nicola Jane Williams. La conferenza sarà moderata dal Responsabile della Comunicazione della S.S. Lazio e portavoce del Presidente, Roberto Rao».