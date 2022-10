Marusic: «Domani daremo tutto per vincere. 200 presenze con la Lazio? Sono felice»

Conferenza stampa Marusic, le parole del giocatore biancoceleste alla vigilia di Sturm Graz Lazio

Domani sera la Lazio sfiderà lo Sturm Graz, per la terza giornata di Europa League. Marusic ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa.

FARE LA GIUSTA PARTITA – «Dopo quella sconfitta, domani daremo sicuramente tutto per vincere. L’approccio non è stato giusto, è una cosa da migliorare: è successo in quella partita, speriamo non succeda più».

RUOLO – «Mi sento meglio a sinistra adesso, dopo un anno, però per me è lo stesso. Destra o sinistra è uguale: ora ho imparato».

PAROLE ALLENATORE STURM SU LAZZARI – «Lazzari è un grande giocatore, ha superato l’infortunio e gioca bene. Io devo continuare a fare bene non altre cose, poi vediamo cosa succede».

TERZINO SINISTRO – «Si parla tanto di questo terzino sinistro, ma io faccio il mio lavoro e ogni volta che entro in campo voglio dare il massimo. Quando mi sento bene, do tutto per aiutare i miei compagni».

PREPARAZIONE – «Abbiamo visto un paio di partite, sappiamo come giocano, abbiamo preparato bene questa gara».

PERCORSO ALLA LAZIO – «Mi mancano forse 15 partite per arrivare al traguardo delle 200 presenze con la Lazio. Quando sono arrivato speravo di rimanere il più a lungo possibile e non pensavo così tanto. Sono molte 200 partite e sono felice, spero di farne tante altre».

MIGLIORAMENTO DELLA DIFESA – «Siamo migliorati tanto perchè stiamo lavorando tanto. Noi abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare così».