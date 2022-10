Sturm Graz, Ilzer: «Lazio fortissima, gare decisive. Apprezzo molto Lazzari»

L’allenatore dello Sturm Graz Ilzer ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio, in programma domani. Queste le sue parole

L’allenatore dello Sturm Graz Ilzer ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio, in programma domani. Queste le sue parole in conferenza stampa.

PARTITA – «Domani giocheremo contro una squadra molto forte, una squadra storica. La Lazio è la squadra da battere ma noi abbiamo un grandissimo obiettivo: giocare come sappiamo. La Lazio ha grandissimi giocatori, molto forti. Cosa mi spaventa di più della Lazio? Il possesso palla, dovremo cercare di arginarlo. Siamo fiduciosi. Punteremo sui nostri punti di forza. Vogliamo dire la nostra anche a livello europeo».

MIDTJYLLAND – «Ho guardato la gara contro il Midtjylland e il risultato non gioca a nostro favore. Credo che per i biancocelesti sia stata una svista. La Lazio non si risparmierà dal punto di vista delle energie e anche nei giocatori, perché potrebbero entrare tutti. Il Midtjylland ha giocato molto bene la sua gara, con molta fiducia. La Lazio sarà sicuramente pronta alla gara di domani».

GRUPPO F – «Al momento la classifica è equilibrata. Entrambe le gare contro la Lazio saranno decisive. Domani giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. Se vincessimo sarebbe un grande successo per noi. Proveremo a giocare al meglio».

ASSENZE E SINGOLI – «I miei giocatori stanno bene. Noi abbiamo recuperato al meglio. La Lazio ha molti giocatori forti. Personalmente apprezzo molto Lazzari come terzino, perché riesce a prevedere molto bene le azioni, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal suo gioco».