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Hanno Detto

Conferenza stampa Lazzari: «L’obiettivo resta la Coppa Italia. Bene contro la Fiorentina, peccato per il gol»

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3 giorni ago

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Cm Verona 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Manuel Lazzari

Conferenza stampa Lazzari: il difensore della Lazio interviene dopo la partita contro la Fiorentina

Manuel Lazzari, difensore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da Tmw:

LA CONFERENZA STAMPA DI LAZZARI

OBIETTIVI – «L’obiettivo ottavo posto è importante perché ci farebbe saltare un turno in Coppa Italia o la semifinale di Coppa può portarci ad una partita secca in cui ci giochiamo tutti. Dobbiamo restare uniti perché nonostante le problematiche siamo ancora in corsa».

PARTITA E RIGORE NOSLIN – «Oggi siamo partiti molto bene, non siamo riusciti a sbloccarla e dopo, quando subisci gol, diventa difficile. Rigore? Concordo con il Mister, lascerei correre di più ma con il metodo di giudizio che quest’anno hanno utilizzato dovevano fischiarlo».

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