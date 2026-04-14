Marusic, lesione e tre settimane di stop: Napoli e Atalanta a rischio per il montenegrino?

Marusic, emergenza per Sarri dopo il ko di Firenze tra assenze, recuperi e calendario decisivo in vista del rush finale

La Lazio esce dalla trasferta di Firenze con una sconfitta per 1-0 e tanti rimpianti, soprattutto per la scarsa precisione sotto porta, un problema che ha accompagnato i biancocelesti per tutta la stagione. La squadra di Maurizio Sarri paga ancora una volta le difficoltà in fase realizzativa, oltre a qualche episodio arbitrale discusso, con due situazioni riviste al VAR che non hanno portato a cambi di decisione.

Ora l’attenzione si sposta sulle prossime sfide, con una mini settimana decisiva che porterà prima alla trasferta di Napoli e poi a quella di Bergamo contro l’Atalanta, crocevia fondamentale per l’accesso alla finale di Coppa Italia. In questo contesto, diventa centrale la gestione degli uomini a disposizione, tra infortuni e rotazioni obbligate.

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Marusic, le condizioni e i tempi di recupero del difensore biancoceleste

La notizia più pesante riguarda Adam Marusic, terzino montenegrino fermato da una lesione di basso grado al polpaccio. Lo stop previsto è di circa tre settimane, una tempistica che mette seriamente a rischio la sua presenza non solo per la sfida contro il Napoli, ma anche per quella contro l’Atalanta alla New Balance Arena.

Una perdita significativa per Sarri, che dovrà rinunciare a uno dei giocatori più affidabili della stagione. Oltre a Marusic, contro il Napoli mancheranno anche Ivan Provedel e Nicolò Rovella, mentre Mario Gila, Daniel Maldini e Samuel Gigot verranno gestiti con attenzione proprio in vista dell’impegno decisivo in Coppa Italia.

Il recupero anticipato di Mattia Zaccagni lascia comunque uno spiraglio di speranza sul fronte infortuni, ma la situazione resta delicata. La Lazio si gioca gran parte della stagione nei prossimi giorni e dovrà farlo facendo i conti con una rosa ridotta e con margini di errore ormai minimi.