Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani tra Juve e Lazio: ecco le sue parole

Alla vigilia del match tra Juve e Lazio, Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

GARA BLOCCATA – «Mi aspetto una partita molto difficile contro una Lazio che sta facendo grandissime cose. Poi non si sa mai, magari dopo 10 minuti diventa una partita diversa e si sblocca tutto».

PARTITA – «Veniamo da un filotto importante è normale che dobbiamo dare seguito alle cinque vittorie, sapendo che la Lazio è la seconda miglior difesa ma in trasferta ha preso soprattutto solo un gol. Le squadre di Sarri sono ben organizzate a livello difensivo e tecnicamente hanno giocatori molto validi a campo aperto».

CHIESA E VLAHOVIC – «Vlahovic non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento oggi ma sta fuori. Chiesa domani è a disposizione».

PUNTI IN COMUNE CON SARRI – «Non so. Maurizio è un allenatore importante, qui è l’ultimo che ha vinto lo Scudetto e alla Lazio sta facendo un ottimo lavoro. Poi caratterialmente siamo agli opposti».

MILINKOVIC-SAVIC – «Gioca nella Lazio, domandatelo a Sarri. A me hanno insegnato che i giocatori per dargli giudizi definitivi vanno allenati. Magari li vedi e sono in un certo modo, li alleni e sono in un alto».