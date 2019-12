Conferenza stampa Inzaghi: «I record sono fatti per essere battuti. Servirà una gara attenta ma siamo carichi»

Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro la Juventus in programma domani alle 20:45

Quasi tutto pronto alla vigilia del match tra Lazio e Juventus. Mister Simone Inzaghi è intervenuto oggi nella consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Dovremo fare una gara importante dovremo essere attenti perché sono una grandissima squadra hanno campioni che possono risolverla da un momento all’altro. Penso che domani affrontiamo una squadra che ha vinto gli ultimo 8 scudetti. L’unica imbattuta in Europa quindi sappiamo chi incontreremo e saranno arrabbiati per l’ultimo mezzo passo falso».

OLIMPICO – «Fa piacere perché sappiamo che troveremo un Olimpico pieno di entusiasmo Cercheremo di portaci dietro la nostra gente, i ragazzi dovranno dare il massimo. Negli ultimi due anni abbiamo disputato tante volte questo match e abbiamo perso due gare che non avremmo meritato di perdere».

IMPORTANZA DELLA GARA – «Sarà una gara importantissima sicuramente con la squadra più forte in Italia. Sarà una bellissima sfida, saranno decisivi gli episodi e dovremo essere bravi a farli girare dalla nostra parte. Dobbiamo cercare l’equilibrio, ricordate cosa si diceva di questa squadra 30 giorni fa. In un attimo ho visto passare dalle stelle alle stalle ma ho grande entusiasmo».

INZAGHI-JUVE – «Fa piacere quando escono determinate voci. Dopo la Coppa Italia dovevo pensare e riflettere quindi non ho parlato con nessuno dovevo essere convinto di riniziare qui nel migliore dei modi in quel momento per me c’era solo ed esclusivamente la Lazio».

SCUDETTO – «Per me è motivo di orgoglio ma dobbiamo sapere che nel calcio è un attimo, si cambiano opinioni in cinque partite. Noi lo sappiamo benissimo siamo contenti di essere così in alto ma sappiamo di dover rimanere concentrati. Dovremo fare una partita molto attenta, hanno grandissimi campioni che possono risolverla da un momento all’altro. Dovremo avere una buona gestione della palla ma dovremo cercare di controllare il match. Con la Juventus sarà molto più difficile rispetto alle ultime gare».

PJANIC – «Pjanic è un grandissimo campione, sarà un osservato speciale. Negli ultimi tre anni è migliorato molto, è un top player insieme a Chiellini e a Cristiano Ronaldo».

SARRI – «Ne ho viste parecchie di gare della Juventus, è una squadra in cui si vede il lavoro di Sarri ma gli altri anni con Allegri la squadra ha fatto benissimo e ha sempre vinto. Adesso fanno molti passaggi in più e hanno la squadra sempre molto corta».

SCELTE – «Manca ancora l’allenamento di oggi e il risveglio di domani. Dovremo vedere come arriveranno gli ultimi due allenamenti, Terrò le mie certezze ma ho in testa qualche dubbio. Alla vigilia ischio sempre i giocatori, speriamo che i giocatori si presentino nel migliore dei modi».

CAICEDO – «Caicedo sta molto bene, ha fatto il gol con il Sassuolo non è riuscito a giocare con il Cluj domenica era già a disposizione ma poi ho preferito mettere Anderson. Per domani è un opzione che i tengo stretta perché si è allenato molto bene».

PAROLE DI SARRI – «Fanno piacere le parole di Sarri. Non abbiamo giocato molte volte contro, abbiamo sfatato il tabù di San Siro ora sono molti anni che non si vince ma i record sono lì per essere battuti».

INDISPONIBILI – «Non ci saranno Patric, Marusic e Lukaku che sono molto importanti per me. Non ci sarà Berisha ma conto molto sugli altri».

