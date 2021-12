Conferenza stampa Hysaj: «Siamo in crescita. E sul mio ruolo...»

Conferenza stampa: il giocatore biancoceleste ha parlato in vista della sfida di domani contro il Galatasaray

Dopo le parole di Maurizio Sarri, a parlare in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Galatasaray è stato Hysaj. Queste le sue dichiarazioni.

CRESCITA – «Siamo migliorati rispetto agli scorsi mesi. Ci vuole tempo per metabolizzare gli insegnamenti del mister. Dobbiamo essere ordinato in campo. Noi dobbiamo pensare a non prendere gol, perché questa è una squadra che lo fa prima o poi un gol. Per giocare alta con la difesa a metà campo bisogna essere perfetti e non sbagliare. Ci vuole tempo, ma siamo migliorati, in alcune partite è successo. Poi ne abbiamo presi 4, non va bene. Dobbiamo essere vicini, parlare e coprire meglio».

RUOLO – «Io sono destro di piede, a sinistra è più difficile. Da centrale non è ruolo mio, se devo giocarci però provo a farlo nel modo migliore possibile.»

PORTIERI – «Abbiamo due portieri di livello, uno ha tanta esperienza, l’altro sta crescendo. Non fa differenza chi gioca, ci fidiamo di entrambi.».

IMMOBILE – «Immobile è una rottura per tutti. Ci giocavo contro, è uno che dà fastidio, segna sempre, averlo in squadra è una cosa in più, penso sempre di più che sia uno dei più forti in giro adesso».