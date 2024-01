Conferenza stampa Cioffi: le dichiarazioni post Udinese Lazio

Conferenza stampa Cioffi, le parole del tecnico dei friulani nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

Cosi Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Udinese-Lazio.

SCONFITTA – «Siamo partiti bene, aggressivi, determinati, compatti e poi un episodio ci ha fatto perdere entusiasmo. Nella ripresa stavo pensando a tutto meno che di prendere gol. Uno schiaffo ma non ci sono colpevoli, quello è un tiro che passa tra le gambe, va all’angolino e non c’è altro da fare. La reazione però è stata buona, la Lazio è scomoda e sorniona. Faremo tesoro di questa sconfitta».



SAMARDZIC – «Onestamente è stata una scelta tecnica, poi può non essere piaciuta. E’ un professionista che sta lavorando al meglio».



LAZIO IN CORSA CHAMPIONS – «Tifo Roma… Scherzo ovviamente. La Lazio è una squadra sorniona, le trame che sono abituati a fare oggi non le ho viste ed è merito nostro, poi con due tiri la vince perchè hanno una rosa di qualità. Posto Champions? Non vedo perchè no».

GOL SU PUNIZIONE – «Valuteremo, ma si riparte a testa alta. Il filotto di prestazioni io penso stia facendo contenti tutti, anche oggi lo stadio era bello pieno e volevamo vincerla per i tifosi. Poi non ci siamo riusciti e ci stiamo male».