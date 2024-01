Udinese-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Il match valido per la diciannovesima di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo il la vittoria contro il Frosinone, la Lazio torna in campo contro l’Udinese per la diciannovesima giornata di Serie A. I capitolini cercano un successo per iniziare al meglio il 2024 e continuare nella striscia positiva di risultati. Dall’altro lato, i padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi nella lotta per non retrocedere.

Udinese-Lazio 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 15.00

Migliore in campo Lazio

A fine partita

Udinese-Lazio 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali