Conceição lancia un messaggio d'amore: «Lasciatemi dire forza Lazio. Ritorno in Italia? Non lo faccio per...»

Conceição lancia un messaggio d’amore: «Lasciatemi dire, forza Lazio» Il pensiero dell’ex giocatore biancoceleste al club

Ai microfoni di Sky Sport, nel post Porto-Arsenal, l’ex Lazio, Sergio Conceição, ha voluto dedicare un pensiero all’Italia ed al suo ex club:

LE PAROLE – «Fatemi dire una cosa. Dico grazie a tutti, l’Italia è un paese che adoro, ma non lo sto dicendo per offrirmi al calcio italiano, non è per quello. Lasciatemi dire solo forza Lazio!».