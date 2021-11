Conceicao compie 47 anni: gli auguri della Uefa – VIDEO

Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto ed ex giocatore della Lazio, compie 47 anni. La Uefa gli ha fatto gli auguri sui social

Sergio Conceicao compie 47 anni. L’ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Porto, in biancocelesete ha vinto uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Al suo esordio in Italia, proprio in Supercoppa italiana, ha realizzato la rete decisiva del 2-1 alla Juventus nell’ultimo minuto di gara.

🎉 Buon compleanno, Sérgio Conceição pic.twitter.com/tbvubzt1IK — La UEFA (@UEFAcom_it) November 15, 2021

La Uefa attraverso il proprio profilo social gli ha fatto gli auguri di compleanno con un video.