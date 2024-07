«Il meglio di Santa Fé», gli auguri sui social della Lazio per il COMPLEANNO di Pedro sulle note della CARRÁ – VIDEO

Il video di auguri della Lazio per il compleanno di Pedro: le sue migliori giocate e gol al ritmo di Raffaella Carrà

37 candeline oggi per Pedro: la Lazio ha voluto fare gli auguri per il compleanno dell’attaccante spagnolo che si appresta a giocare la sua quarta stagione con i colori biancocelesti addosso. La società ha voluto omaggiarlo sui social con un video in cui ha ripreso alcune delle sue giocate più belle e gol più importanti: ad accompagnare il tutto non poteva che esserci “Pedro” di Raffaella Carrà. E allora: tanti auguri Pedrito!