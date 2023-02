Compleanno Immobile, gli auguri di un ex arbitro: «Se avessi saputo...»

Compleanno Immobile, in occasione del compleanno del bomber biancoceleste arrivano gli auguri anche da parte di un ex arbitro

In una serie di messaggi di auguri, compare quello che non ti aspetteresti mai. Questo è il caso di Ciro Immobile, che in occasione del suo compleanno ha ricevuto gli auguri da Calvarese, il quale compie anche lui gli anni oggi.

PAROLE – Tanti auguri Ciro. Se avessi saputo che siamo nati lo stesso giorno forse non ti avrei ammonito