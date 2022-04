Come saranno i mondiali in Qatar senza l’Italia?

Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, si svolgerà la 22° edizione del Campionato mondiale di calcio o anche Coppa del mondo FIFA 2022, la cui fase finale avrà luogo in Qatar.

Dopo la cocente sconfitta contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri non parteciperanno al Mondiale 2022. Si tratta della seconda esclusione consecutiva dai Mondiali, la terza in assoluto. L’Italia sperava illusoriamente di poter essere ripescata a seguito di un’eventuale esclusione dell’Iran. Speranza vana, che esclude dal Mondiale una delle Nazionali di calcio più titolate al mondo, per ben 4 volte sul gradino più alto del podio.

Il sorteggio dei gironi

Circa una settimana fa, in diretta dal Doha Exhibition and Convention Center, in Qatar, sono state sorteggiati i gironi della fase finale del Mondiale 2022. Si tratta dell’ultima Coppa del mondo a 32 squadre: la prossima edizione, che si svolgerà nel 2026, comprenderà 48 squadre con formula rinnovata.

Le 32 squadre che parteciperanno ai Mondiali sono divise in 4 fasce in base al ranking FIFA, di cui 29 sono già qualificate per la fase finale, mentre 3 dovranno giocarsi la partecipazione agli ultimi playoff di giugno.

Ecco gli 8 gironi dei Mondiali in Qatar 2022

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda; Gruppo B: Inghilterra, Vincente Playoff Galles-Scozia/Ucraina, Stati Uniti, Iran; Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia; Gruppo D: Francia, Vincente Playoff Perù-Emirati Arabi/Australia, Danimarca, Tunisia; Gruppo E: Spagna, Vincente Playoff Costarica-Nuova Zelanda, Germania, Giappone; Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia; Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun; Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

Senza l’Italia, dovremo “accontentarci” di guardare le gesta delle altre Nazionali che, per fortuna, daranno spettacolo fin da subito. Infatti, grande attesa nel girone E per il big match Spagna-Germania, ma anche per le gare Brasile-Serbia, Belgio-Croazia e Argentina-Polonia.

Le squadre favorite alla vittoria del Mondiale 2022

Solo dopo i playoff di giugno scopriremo quali sono le 32 squadre che prenderanno parte alla fase finale dei Mondiali di calcio 2022. Tuttavia, i bookmakers hanno iniziato da subito a fare pronostici su chi alzerà quest’anno la Coppa del mondo. Il palinsesto delle scommesse online di Sisal per i Mondiali di calcio 2022, ad esempio, pone il Brasile in testa con una vittoria che vale 6 volte la posta, mentre il primo posto della Francia è pagato un punto e mezzo in più. Germania e Spagna non sono tra le top favorite, complice il sorteggio che le ha volute nello stesso raggruppamento (Gruppo E): il rischio di eliminazione già nella prima fase sembra essere altissimo.