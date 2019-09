Comanda il Tifoso, Top&Flop di Spal-Lazio: Lazzari non basta, male Lulic

Comanda il tifoso, ecco i risultati dei sondaggio sul migliore ed il peggior biancoceleste in campo in Spal-Lazio

Spal-Lazio / Brutta battuta d’arresto per la Lazio che, al ‘Paolo Mazza’, si lascia rimontare dalla Spal. Dopo le buone prestazioni della squadra di Inzaghi contro Sampdoria e Roma, i biancocelesti vengono beffati dalla formazione di Semplici. Ad un’ottima prima ora non fa seguito un altrettanto positiva mezz’ora, la Lazio cala vistosamente anche dal punto di vista atletico, subisce l’attacco della Spal, concede troppi spazio e alla fine del match il risultato è sul 2-1. A qualche minuto dal triplice fischio dell’arbitro Calvarese, sulla pagina Facebook di LazioNews24 è stato aperto un sondaggio sul migliore ed il peggiore in campo. A proposito del ‘top’, sono stati inseriti Marco Parolo e Manuel Lazzari, con quest’ultimo che ha ottenuto la maggior parte dei voti. Alla sua terza presenza con l’aquila sul petto, l’ex Spal è già una garanzia per il tecnico dei biancocelesti.

PEGGIORE – Per quanto riguarda il ‘flop’ del match, invece, sono stati inseriti Radu e Lulic, entrambi protagonisti di brutte performance. Alla fine, ad ottenere il ‘titolo’ è stato il capitano biancoceleste, che è sembrato poco preciso, ha compiuto svariati errori in fase difensiva e non ha messo in campo la grinta che solitamente lo contraddistingue. Tanti tifosi, poi, hanno duramente attaccato Simone Inzaghi, ‘colpevole’ di aver commesso qualche errore nella formazione mandata in campo. Per la Lazio ci sarà subito l’occasione di rifarsi: giovedì c’è l’esordio in Europa League contro il Cluj.