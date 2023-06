Collovati elogia Sarri: «Il suo lavoro è stato ottimo, ha portato la squadra...»

Collovati, l’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Il Difforme elogiando il lavoro di Sarri

Ai microfoni di Il Difforme, è intervenuto Fulvio Collovati il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lazio soffermandosi su Sarri

PAROLE – Sia Sarri che Mourinho a modo loro hanno dato un’impronta queste due squadre, Sarri ha portato la Lazio al secondo posto e vorrei che questa cosa fosse sottolineata. Nelle coppe ha deluso perché la rosa è corta, per cui indubbiamente quest’anno la squadra va rinforzata.

Ha dato forza alla difesa, subendo pochi goal, dando inoltre credibilità alla squadra; quindi, il lavoro di Sarri è stato ottimo, così come quello di Mourinho. Il portoghese ha vinto una finale di Conference League al primo anno, perdendo in questa stagione quella di Europa League. Però io ho un concetto molto chiaro, credo che le società vogliano anche arrivare a vincere il campionato. Perciò, sia Sarri che Mou, così come anche l’Inter, il prossimo anno devono puntare al campionato