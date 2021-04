Colantuono: «Ho un debole per Luis Alberto. Su Muriqi e Caicedo...»

L’ex tecnico di Atalanta e Torino, Stefano Colantuono, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports. Le sue parole sulla Lazio

Stefano Colantuono, ex tecnico di Atalanta e Torino, è intervenuto sul canale Sky Sport 24, commentando la stagione della Lazio ed esprimendo il suo giudizio sugli interpreti biancocelesti.

Le sue parole: «Luis Alberto sposta gli equilibri. Una mezzala finta che sa fare la differenza da trequartista e sa fare assist a ripetizione. Un giocatore indispensabile per la Lazio. Correa mi piace molto, ma in certe partite due punte vere possono essere interessanti da schierare. In ogni caso il reparto avanzato è molto forte. A me piace anche Muriqi, poi Caicedo ogni volta che scende in campo ha saputo guadagnarsi la pagnotta».