Calciomercato Lazio, lo Sporting Lisbona stabilisce il prezzo di Coates

Coates, capitano dello Sporting Lisbona, è il primo nome accostato per la difesa della Lazio: i portoghesi fissano il prezzo

Coates è il primo nome per rinforzare la difesa. Il capitano dello Sporting Lisbona è un vecchio pallino di Tare e, nonostante il giocatore abbia dichiarato di star bene in Portogallo, il club ha fissato il prezzo del cartellino.

Come riportato da A Bola, il club chiede almeno 15 milioni per lasciar partire il ragazzo: adesso bisognerà aspettare per capire le future mosse della Lazio.