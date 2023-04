Lotito-Sarri, incontro a Formello: coinvolti anche due giocatori

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha avuto un confronto a Formello con Sarri: colloqui anche con due calciatori

Sarri chiama, Lotito risponde. Neanche il tempo di dire che il patron è molto impegnato in Senato che anche ieri è tornato a Formello. Non sono bastati i complimenti post gara di sabato. Rieccolo nel centro sportivo a parlare con lo staff, Sarri su tutti, stavolta con nessuna garanzia in più rispetto a quelle date pre-Monza. Il tecnico sa di avere il progetto Lazio ben saldo tra le proprie mani, ma allo stesso tempo apprezza questo interesse del presidente.

Qualche parola pure con alcuni giocatori, non Milinkovic e Pedro, entrambi in permesso. Col serbo difficilmente ci saranno avvicinamenti in tempi brevi, mentre il futuro dello spagnolo (in scadenza a giugno) richiede un’accelerazione. Lo riporta Il Messaggero.