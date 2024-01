Lotito a Mediaset: «Vi spiego i problemi del calcio italiano»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro la Roma: le dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Mediaset nel post-partita della gara vinta in Coppa Italia contro la Roma:

RITORNO IN TV – «Manco dalla televisione da tantissimo tempo. Rappresento il club nella consapevolezza di aver meritato la vittoria. Boskov diceva ‘rigore è quando arbitro fischia’. I fatti sono inconfondibili e sotto gli occhi di tutti. Rivendichiamo il risultato perché abbiamo fatto una prestazione degna del risultato. Soprattutto al livello di gruppo che ha fatto gioco e ha portato a casa il risultato».

CAMBIAMENTO – «Non è cambiato nulla. È cambiata la consapevolezza del gruppo nei propri mezzi e il rispetto dei ruoli. Ognuno deve rispettare i ruoli. I nuovi inserimenti che ho ho voluto fortemente hanno avuto un periodo di adattamento. Sì sono inseriti nell’atteggiamento e nell’umiltà. Oggi ha vinto il gruppo. La Lazio ha dimostrato di essere un gruppo compatto e volitivo. Le partite si giocano sul campo e ci sono fattori che le determinano. Abbiamo vinto meritatamente tracciando un percorso di prospettiva per il gruppo. Abbiamo giocatori giovani che danno continuità al progetto. Abbiamo un grande rapporto con la tifoseria che sostiene la squadra. È un altro segnale fortissimo che ha dato la società. C’era un forte attrito con i tifosi, ma adesso tutti hanno capito che si perde e si vince tutti insieme. Alla vittoria ci arrivano non solo i giocatori e gli allenatori ma anche tifosi e medici. Tutti si adoperano per l’obiettivo».

COMPLEANNO – «Siamo contenti di aver festeggiato il compleanno della Lazio in questo modo. Ieri ho consentito ai tifosi di assistere all’allenamento di rifinitura e non succedeva da tanto tempo. E’ cambita la mentalità e l’atteggiamento. i tfosi fanno i tifosi e sostengono la squadra con passione e questo gli fa onore. Speriamo di coronare altri risultati».