Classifica marcatori: Immobile prova ad avvicinare Ronaldo

Il punto sulla classifica marcatori attuale in Serie A: Immobile a tre lunghezze da Cristiano Ronaldo, capolista con 15 reti

12 reti in campionato per Ciro Immobile. Nonostante la grande media mantenuta nel corso della stagione, in 16 presenze, c’è chi ha saputo fare meglio. Cristiano Ronaldo infatti, conduce la vetta della classifica marcatori con 15 reti in 14 presenze. Meglio di loro, in quanto a media gol a partita, ha fatto Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, con 12 reti (come Ciro) in 9 presenze, è il migliore per media gol a partita. Oggi, i primi due avranno la possibilità di incrementare il proprio bottino in Lazio-Sassuolo e Juventus-Bologna.