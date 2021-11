Ciro l’Immortale: Immobile a caccia di altri record contro la Salernitana

Dopo aver superato Piola ed essere diventato il miglior marcatore della Lazio in Europa League/Coppa Uefa, Immobile insegue altri record

Ciro Immobile è l’uomo dei record. Come riporta il Messaggero oggi in edicola, dopo aver superato Silvio Piola come miglior marcatore della storia della Lazio e aver superato Casiraghi come miglior marcatore della Coppa Uefa/Europa League con 11 centri, il centravanti della Lazio punta ad altri primati.

Contro la Salernitana Immobile vuole centrare il goal numero 100 allo stadio Olimpico: se non ci riuscirà avrà una nuova occasione nella gara dell’Italia contro la Svizzera il prossimo 12 novembre. Inoltre, Ciro è a sole tre reti da Simone Inzaghi (20 a 17) per diventare il miglior goleador della Lazio in tutte le coppe europee. Infine, l’ex Torino vuole raggiungere quota 200 reti in tutti i campionati europei. Il capitano è fermo a 199 segnati quasi tutti in Italia: oltre ai 164 in Serie A, e alle 30 reti in Serie B, il centravanti ne ha segnati 3 in Bundesliga con il Borussia Dortmund e 2 in Liga col Siviglia. Dopo la gara con la Salernitana poi. il bomber biancoceleste porterà tutta la squadra a cena: i record, del resto, vanno festeggiati.