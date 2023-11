Immobile a LSC: «Dobbiamo trovare continuità, sui miei record dico che...»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida contro la Salernitana

Ciro Immobile ha parlato a Lazio Style Channel prima di Salernitana-Lazio. Le sue dichiarazioni:

«La parola adatta è continuità, solo così possiamo dare valore alle vittorie ottenute nell’ultimo periodo che però non ci hanno portato ancora nelle zone alte della classifica. Servirà questo per poter risalire. Ci aspettiamo una squadra tosta che trovandosi in una zona pericolosa della classifica farà di tutto per reagire e metterci in difficoltà. Non vado molto d’accordo con i numeri soprattutto prima delle partite. A prescindere da ciò spero di raggiungere questo traguardo il prima possibile, magari con una vittoria».