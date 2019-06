Cipriano, Sampaoli prova a convincere il giocatore. Ma la Lazio…

Cipriano, in settimana nuovo incontro tra gli agenti e il club brasiliano

La Lazio continua a seguire Cipriano, il talento classe 2001 in forze al Santos. Il club biancoceleste già lo scorso anno ha provato a portare il difensore in Italia ma il club brasiliano ha rifiutato tutte e quattro le offerte proposte dai biancocelesti.

Come riporta il Corriere dello Sport la società capitolina avrebbe il benestare del giocatore ma l’allenatore del Santos Jorge Sampaoli sta provando a convincere il ragazzo a rimanere promettendogli un posto da titolare. In settimana dovrebbe esserci un altro incontro tra gli agenti di Cipriano e il club. La Lazio è pronta a proporre un prestito con diritto di riscatto dell’85% del cartellino per un valore di 750 mila Euro con il Santos che si garantirebbe il 15% su una futura vendita. Cipriano approderebbe prima nella Primavera della Lazio per poi passare gradualmente in prima squadra.